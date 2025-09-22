Каталог компаній
Vinted
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Аналітик даних

  • Всі зарплати Аналітик даних

Vinted Аналітик даних Зарплати

Середня загальна компенсація Аналітик даних in Germany у Vinted варіюється від €51.9K до €74.1K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Vinted. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

€59.5K - €69.7K
Germany
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Аналітик даних заявок в Vinted щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

€141K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на €26.5K+ (іноді €265K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Vinted Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Аналітик даних пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Аналітик даних hjá Vinted in Germany er árleg heildarlaun upp á €74,117. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Vinted fyrir Аналітик даних hlutverkið in Germany er €51,946.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Vinted

Схожі компанії

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси