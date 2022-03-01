Каталог компаній
Vinted
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Vinted Зарплати

Зарплата Vinted варіюється від $33,163 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $127,917 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Vinted. Останнє оновлення: 10/9/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend програмний інженер

Рекрутер
Median $33.2K
Розвиток бізнесу
$73.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Аналітик даних
$73.1K
Дата-сайентист
$90K
Управління персоналом
$58.6K
Юридичний відділ
$110K
Маркетингові операції
$49.7K
Продукт-дизайнер
$70.1K
Продукт-менеджер
$99.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$128K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Vinted Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Vinted là Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $127,917. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Vinted là $73,173.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Vinted

Схожі компанії

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси