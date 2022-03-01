Vinted Зарплати

Зарплата Vinted варіюється від $33,163 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $127,917 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Vinted . Останнє оновлення: 10/9/2025