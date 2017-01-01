Каталог компаній
Vinsum Axpress
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Основні інсайти
  • Поділіться унікальною інформацією про Vinsum Axpress, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    Vinsum Axpress India Pvt. Ltd. is a leading logistics and transportation company that provides comprehensive supply chain solutions, emphasizing timely delivery and ensuring zero in-transit damages.

    http://www.vinsumaxpress.com
    Веб-сайт
    2002
    Рік заснування
    300
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

    Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Vinsum Axpress

    Схожі компанії

    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Pinterest
    • Coinbase
    • Uber
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси