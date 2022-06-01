VillageMD Зарплати

Зарплата VillageMD варіюється від $77,385 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $179,100 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників VillageMD . Останнє оновлення: 10/9/2025