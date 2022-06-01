Каталог компаній
VillageMD
VillageMD Зарплати

Зарплата VillageMD варіюється від $77,385 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $179,100 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників VillageMD. Останнє оновлення: 10/9/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $150K
Бізнес-аналітик
$106K
Управління персоналом
$77.4K

Маркетингові операції
$94.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$179K
Технічний програмний менеджер
$168K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в VillageMD - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $179,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в VillageMD складає $127,763.

