Каталог компаній
VideoAmp
VideoAmp Зарплати

Зарплата VideoAmp варіюється від $135,000 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $293,460 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників VideoAmp. Останнє оновлення: 9/6/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $176K

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Продажі
Median $135K
Продукт-менеджер
Median $175K

Дата-сайентист
$169K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$293K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в VideoAmp - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $293,460. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в VideoAmp складає $175,000.

