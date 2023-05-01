Vicarious Surgical Зарплати

Зарплата Vicarious Surgical варіюється від $91,017 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $147,735 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Vicarious Surgical . Останнє оновлення: 9/6/2025