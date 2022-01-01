ViacomCBS Зарплати

Зарплата ViacomCBS варіюється від $61,762 загальної компенсації на рік для Менеджер бізнес-операцій на нижньому рівні до $413,055 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ViacomCBS . Останнє оновлення: 8/29/2025