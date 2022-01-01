Каталог компаній
ViacomCBS
ViacomCBS Зарплати

Зарплата ViacomCBS варіюється від $61,762 загальної компенсації на рік для Менеджер бізнес-операцій на нижньому рівні до $413,055 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ViacomCBS. Останнє оновлення: 8/29/2025

$160K

Інженер-програміст
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Продукт-менеджер
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $307K

Бізнес-аналітик
Median $134K
Аналітик даних
Median $121K
Дата-сайентист
Median $209K
Продукт-дизайнер
Median $160K
Архітектор рішень
Median $213K

Архітектор даних

Маркетинг
Median $118K
Програмний менеджер
Median $150K
Проєктний менеджер
Median $105K
Фінансовий аналітик
Median $110K
Бухгалтер
$79.7K
Менеджер бізнес-операцій
$61.8K
Розвиток бізнесу
$328K
Копірайтер
$92.5K
Управління персоналом
$413K
Юридичний відділ
$131K
Менеджмент-консультант
$134K
Маркетингові операції
$99.5K
Менеджер з продуктового дизайну
$209K
Рекрутер
Median $100K
Продажі
$221K
Аналітик з кібербезпеки
$133K
Технічний програмний менеджер
$101K
Графік Вестингу

33.33%

РІК 1

33.33%

РІК 2

33.33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У ViacomCBS RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.33% передається у 1st-РІК (33.33% щорічно)

  • 33.33% передається у 2nd-РІК (33.33% щорічно)

  • 33.33% передається у 3rd-РІК (33.33% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ViacomCBS - це Управління персоналом at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $413,055. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ViacomCBS складає $134,200.

