ViacomCBS Зарплати

Зарплата ViacomCBS варіюється від $61,762 загальної компенсації на рік для Менеджер бізнес-операцій на нижньому рівні до $413,055 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ViacomCBS. Останнє оновлення: 8/29/2025
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.
33.33%
РІК 1
33.33%
РІК 2
33.33%
РІК 3
У ViacomCBS RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.33% передається у 1st-РІК (33.33% щорічно)
33.33% передається у 2nd-РІК (33.33% щорічно)
33.33% передається у 3rd-РІК (33.33% щорічно)
