Компенсація Інженер-програміст in United States у Verkada варіюється від $195K за year для L2 до $452K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $235K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verkada. Останнє оновлення: 9/22/2025

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 10 % РІК 1 20 % РІК 2 30 % РІК 3 40 % РІК 4 Тип Акцій Options У Verkada Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 10 % передається у 1st - РІК ( 10.00 % щорічно )

20 % передається у 2nd - РІК ( 1.67 % щомісячно )

30 % передається у 3rd - РІК ( 2.50 % щомісячно )

40 % передається у 4th - РІК ( 3.33 % щомісячно ) 15 % РІК 1 25 % РІК 2 30 % РІК 3 30 % РІК 4 Тип Акцій Options У Verkada Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 15 % передається у 1st - РІК ( 15.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

30 % передається у 3rd - РІК ( 2.50 % щомісячно )

30 % передається у 4th - РІК ( 2.50 % щомісячно )

Який графік вестингу в Verkada ?

