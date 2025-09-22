Компенсація Інженер-програміст in United States у Verkada варіюється від $195K за year для L2 до $452K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $235K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verkada. Останнє оновлення: 9/22/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L2
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
10%
РІК 1
20%
РІК 2
30%
РІК 3
40%
РІК 4
У Verkada Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
10% передається у 1st-РІК (10.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)
30% передається у 3rd-РІК (2.50% щомісячно)
40% передається у 4th-РІК (3.33% щомісячно)
15%
РІК 1
25%
РІК 2
30%
РІК 3
30%
РІК 4
У Verkada Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
30% передається у 3rd-РІК (2.50% щомісячно)
30% передається у 4th-РІК (2.50% щомісячно)