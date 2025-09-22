Компенсація Рекрутер in United States у Verkada варіюється від $135K за year для L2 до $170K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $150K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verkada. Останнє оновлення: 9/22/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
10%
РІК 1
20%
РІК 2
30%
РІК 3
40%
РІК 4
У Verkada Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
10% передається у 1st-РІК (10.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)
30% передається у 3rd-РІК (2.50% щомісячно)
40% передається у 4th-РІК (3.33% щомісячно)
15%
РІК 1
25%
РІК 2
30%
РІК 3
30%
РІК 4
У Verkada Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
30% передається у 3rd-РІК (2.50% щомісячно)
30% передається у 4th-РІК (2.50% щомісячно)