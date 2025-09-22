Каталог компаній
Verkada
Verkada Рекрутер Зарплати

Компенсація Рекрутер in United States у Verkada варіюється від $135K за year для L2 до $170K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $150K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verkada. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
Переглянути 2 Більше рівнів
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

10%

РІК 1

20%

РІК 2

30%

РІК 3

40%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Verkada Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 10% передається у 1st-РІК (10.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 30% передається у 3rd-РІК (2.50% щомісячно)

  • 40% передається у 4th-РІК (3.33% щомісячно)

15%

РІК 1

25%

РІК 2

30%

РІК 3

30%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Verkada Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 30% передається у 3rd-РІК (2.50% щомісячно)

  • 30% передається у 4th-РІК (2.50% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Verkada in United States складає річну загальну компенсацію $178,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Verkada для позиції Рекрутер in United States складає $120,000.

