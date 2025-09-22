Каталог компаній
Verkada
Verkada IT-спеціаліст Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verkada. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

£121K

Графік Вестингу

10%

РІК 1

20%

РІК 2

30%

РІК 3

40%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Verkada Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 10% передається у 1st-РІК (10.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 30% передається у 3rd-РІК (2.50% щомісячно)

  • 40% передається у 4th-РІК (3.33% щомісячно)

15%

РІК 1

25%

РІК 2

30%

РІК 3

30%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Verkada Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 30% передається у 3rd-РІК (2.50% щомісячно)

  • 30% передається у 4th-РІК (2.50% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції IT-спеціаліст в Verkada складає річну загальну компенсацію £56,336. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Verkada для позиції IT-спеціаліст складає £39,626.

