Verka Milk Dairy
    Про компанію

    Verka is a reputable dairy cooperative in Punjab, established in 1973, known for providing high-quality milk and dairy products. The company emphasizes nutrition and craftsmanship in its offerings.

    http://www.verka.coop
    Веб-сайт
    1973
    Рік заснування
    1,500
    Кількість працівників
    $250M-$500M
    Орієнтовний дохід
