Каталог компаній
Verizon
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

  • India

Verizon Менеджер інженерів-програмістів Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in India у Verizon становить ₹5.79M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verizon. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹5.79M
Рівень
SMTS
Базова зарплата
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Бонус
₹867K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Verizon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Verizon RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 34% передається у 3rd-РІК (34.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Verizon RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер інженерів-програмістів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Verizon in India складає річну загальну компенсацію ₹14,815,154. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Verizon для позиції Менеджер інженерів-програмістів in India складає ₹5,563,922.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Verizon

Схожі компанії

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси