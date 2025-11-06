Каталог компаній
Verizon
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

  • Greater Hyderabad Area

Verizon Менеджер інженерів-програмістів Зарплати в Greater Hyderabad Area

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verizon. Останнє оновлення: 11/6/2025

Нам потрібно лише 4 більше Менеджер інженерів-програмістів заявок в Verizon щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Verizon RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 34% передається у 3rd-РІК (34.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Verizon RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер інженерів-програмістів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Verizon in Greater Hyderabad Area складає річну загальну компенсацію ₹6,132,651. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Verizon для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Greater Hyderabad Area складає ₹4,404,723.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Verizon

Схожі компанії

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси