Компенсація Інженер-програміст in India у Verizon варіюється від ₹885K за year для MTS 1 до ₹5.29M за year для PMTS. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹1.65M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verizon. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 1
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.67M
₹1.44M
₹120K
₹109K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33%
РІК 1
33%
РІК 2
34%
РІК 3
У Verizon RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
34% передається у 3rd-РІК (34.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Verizon RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
