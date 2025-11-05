Каталог компаній
Verizon
Verizon Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Verizon варіюється від ₹898K за year для MTS 1 до ₹4.32M за year для SMTS. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹3.48M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verizon. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 1
(Початковий рівень)
₹898K
₹864K
₹20.6K
₹13.4K
MTS 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
MTS 3
₹2.69M
₹2.21M
₹321K
₹164K
MTS 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Переглянути 4 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Verizon RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 34% передається у 3rd-РІК (34.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Verizon RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер даних

Інженер програмного забезпечення виробництва

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Verizon in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹6,827,171. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Verizon для позиції Інженер-програміст in Greater Bengaluru складає ₹3,901,512.

Інші ресурси