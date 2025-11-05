Компенсація Інженер-програміст in Chennai Metropolitan Area у Verizon варіюється від ₹794K за year для MTS 1 до ₹3.24M за year для MTS 4. Медіанний yearний пакет компенсації in Chennai Metropolitan Area становить ₹2.96M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verizon. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.3K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.81M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.24M
₹2.71M
₹357K
₹174K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
33%
РІК 1
33%
РІК 2
34%
РІК 3
У Verizon RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
34% передається у 3rd-РІК (34.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Verizon RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
