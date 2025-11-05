Verizon Дейта-сайентист Зарплати в Greater Dallas Area

Компенсація Дейта-сайентист in Greater Dallas Area у Verizon варіюється від $132K за year для Senior Data Scientist до $166K за year для Distinguished Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Dallas Area становить $150K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verizon. Останнє оновлення: 11/5/2025

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 33 % РІК 1 33 % РІК 2 34 % РІК 3 Тип Акцій RSU У Verizon RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу: 33 % передається у 1st - РІК ( 33.00 % щорічно )

33 % передається у 2nd - РІК ( 33.00 % щорічно )

34 % передається у 3rd - РІК ( 34.00 % щорічно ) 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Verizon RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

