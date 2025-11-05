Каталог компаній
Verizon
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Бізнес-аналітик

  • Всі зарплати Бізнес-аналітик

  • New York City Area

Verizon Бізнес-аналітик Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Бізнес-аналітик in New York City Area у Verizon становить $91.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Verizon. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Загалом за рік
$91.2K
Рівень
L8
Базова зарплата
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Verizon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Verizon RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)

  • 33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)

  • 34% передається у 3rd-РІК (34.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Verizon RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Бізнес-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Verizon in New York City Area складає річну загальну компенсацію $131,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Verizon для позиції Бізнес-аналітик in New York City Area складає $84,600.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Verizon

Схожі компанії

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси