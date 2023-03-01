Каталог компаній
Veriff
Veriff Зарплати

Зарплата Veriff варіюється від $24,788 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $115,575 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Veriff. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $70.8K
Менеджер з науки про дані
$94.8K
Дата-сайентист
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Управління персоналом
$94.3K
Продукт-менеджер
$114K
Проєктний менеджер
$24.8K
Продажі
$116K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$80.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Veriff - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $115,575. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Veriff складає $94,528.

