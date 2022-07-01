Каталог компаній
VergeSense
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

VergeSense Зарплати

Зарплата VergeSense варіюється від $113,706 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $276,375 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників VergeSense. Останнє оновлення: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер з апаратного забезпечення
$276K
Продукт-дизайнер
$184K
Продукт-менеджер
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Проєктний менеджер
$114K
Інженер-програміст
$167K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в VergeSense - це Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $276,375. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в VergeSense складає $184,075.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для VergeSense

Схожі компанії

  • Coinbase
  • Airbnb
  • PayPal
  • DoorDash
  • Apple
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси