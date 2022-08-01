Veranex Зарплати

Зарплата Veranex варіюється від $83,580 загальної компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому рівні до $180,900 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Veranex . Останнє оновлення: 10/16/2025