Veranex
Veranex Зарплати

Зарплата Veranex варіюється від $83,580 загальної компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому рівні до $180,900 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Veranex. Останнє оновлення: 10/16/2025

Інженер з апаратного забезпечення
$83.6K
Інженер-механік
$115K
Інженер-програміст
$181K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Veranex - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $180,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Veranex складає $115,260.

