Verana Health
Verana Health Зарплати

Зарплата Verana Health варіюється від $161,000 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $192,500 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Verana Health. Останнє оновлення: 10/16/2025

Інженер-програміст
Median $193K
Дата-сайентист
Median $161K
Продукт-менеджер
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Verana Health - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $192,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Verana Health складає $176,880.

