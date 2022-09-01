Довідник компаній
VelocityEHS
VelocityEHS Зарплати

Діапазон зарплат VelocityEHS коливається від $109,545 у загальній компенсації на рік для Інженер з продажів на нижньому кінці до $175,875 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників VelocityEHS. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $112K
Інженер з продажів
$110K
Архітектор рішень
$176K

Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Den högst betalande rollen som rapporterats på VelocityEHS är Архітектор рішень at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $175,875.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på VelocityEHS är $112,396.

