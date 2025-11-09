Каталог компаній
Veeva Systems
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Інженер-програміст Рівень

Senior Software Engineer

Рівні в Veeva Systems

Порівняти рівні
  1. Associate Software Engineer
  2. Software Engineer
  3. Senior Software Engineer
    4. Показати 2 Більше рівнів
Середня Річна Загальна винагорода
$216,875
Базова зарплата
$178,750
Акційний грант ()
$31,875
Бонус
$6,250
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні дані про зарплати
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Veeva Systems

Схожі компанії

  • MITRE
  • Battelle
  • Center for Internet Security
  • OCLC
  • NWEA
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси