Vast Space
Vast Space Зарплати

Зарплата Vast Space варіюється від $153,000 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $184,116 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Vast Space. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Інженер з апаратного забезпечення
$184K
Рекрутер
$153K
Інженер-програміст
$167K

Найвищеоплачувана позиція в Vast Space - це Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $184,116. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Vast Space складає $166,600.

