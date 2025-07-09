Vast Space Зарплати

Зарплата Vast Space варіюється від $153,000 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $184,116 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Vast Space . Останнє оновлення: 9/14/2025