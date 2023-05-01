Каталог компаній
VAST Data
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

VAST Data Зарплати

Зарплата VAST Data варіюється від $124,443 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $741,411 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників VAST Data. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $124K
Обслуговування клієнтів
$150K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$741K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У VAST Data Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в VAST Data - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $741,411. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в VAST Data складає $149,763.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для VAST Data

Схожі компанії

  • Uber
  • PayPal
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Netflix
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси