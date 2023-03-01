Vasion Зарплати

Зарплата Vasion варіюється від $52,260 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $125,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Vasion . Останнє оновлення: 9/14/2025