Varonis
Varonis Зарплати

Зарплата Varonis варіюється від $64,675 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $203,732 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Varonis. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $204K
Продажі
Median $110K

IT-спеціаліст
$84.6K
Маркетинг
$134K
Продукт-менеджер
$204K
Рекрутер
$66.5K
Інженер з продажів
$131K
Аналітик з кібербезпеки
$64.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Varonis - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $203,732. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Varonis складає $125,409.

Інші ресурси