Varicent Зарплати

Зарплата Varicent варіюється від $8,654 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $141,924 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Varicent . Останнє оновлення: 9/14/2025