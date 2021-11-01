Каталог компаній
Varicent
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Varicent Зарплати

Зарплата Varicent варіюється від $8,654 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $141,924 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Varicent. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $86.2K

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $142K
Продукт-менеджер
Median $94.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Бізнес-аналітик
$73.9K
Аналітик даних
$8.7K
Дата-сайентист
$114K
Маркетинг
$84.4K
Продукт-дизайнер
$101K
Продажі
$92.4K
Технічний Менеджер з Обслуговування Клієнтів
$92K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Varicent - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $141,924. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Varicent складає $92,181.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Varicent

Схожі компанії

  • ApplyBoard
  • BlueDot
  • League
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси