Компенсація Інженер-програміст in Greater London Area у ValueLabs становить £44.6K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater London Area становить £44.8K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ValueLabs. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
£121K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at ValueLabs in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £45,026. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ValueLabs for the Інженер-програміст role in Greater London Area is £44,836.

