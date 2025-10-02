Компенсація Інженер-програміст in Greater Hyderabad Area у ValueLabs варіюється від ₹870K за year до ₹3.79M. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Hyderabad Area становить ₹1.53M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ValueLabs. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду