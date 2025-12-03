Каталог компаній
USPTO
USPTO ЮІкс-дослідник Зарплати

Середня загальна компенсація ЮІкс-дослідник in United States у USPTO варіюється від $99.1K до $136K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації USPTO. Останнє оновлення: 12/3/2025

Середня загальна компенсація

$107K - $127K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$99.1K$107K$127K$136K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в USPTO?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції ЮІкс-дослідник в USPTO in United States складає річну загальну компенсацію $135,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в USPTO для позиції ЮІкс-дослідник in United States складає $99,120.

