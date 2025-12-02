Каталог компаній
UserTesting
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Успіх клієнтів

  • Всі зарплати Успіх клієнтів

UserTesting Успіх клієнтів Зарплати

Медіанний пакет компенсації Успіх клієнтів in United States у UserTesting становить $135K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації UserTesting. Останнє оновлення: 12/2/2025

Медіанний пакет
company icon
UserTesting
Customer Success
Austin, TX
Загалом за рік
$135K
Рівень
-
Базова зарплата
$108K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$27K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в UserTesting?
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Успіх клієнтів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Успіх клієнтів в UserTesting in United States складає річну загальну компенсацію $135,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в UserTesting для позиції Успіх клієнтів in United States складає $135,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для UserTesting

Схожі компанії

  • Seagate
  • Fiserv
  • Alarm.com
  • SPS Commerce
  • Verisk
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usertesting/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.