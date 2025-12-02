Каталог компаній
U.S. Government
Медіанний пакет компенсації Аналітик кібербезпеки у U.S. Government становить $115K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації U.S. Government. Останнє оновлення: 12/2/2025

Медіанний пакет
U.S. Government
Cybersecurity Analyst
Washington, DC
Загалом за рік
$115K
Рівень
Intermediate
Базова зарплата
$115K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в U.S. Government складає річну загальну компенсацію $150,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в U.S. Government для позиції Аналітик кібербезпеки складає $112,000.

