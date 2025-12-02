Каталог компаній
U.S Department of State
U.S Department of State Менеджер об'єктів Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер об'єктів in United States у U.S Department of State варіюється від $140K до $192K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації U.S Department of State. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$150K - $182K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$140K$150K$182K$192K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в U.S Department of State?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер об'єктів в U.S Department of State in United States складає річну загальну компенсацію $191,626. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в U.S Department of State для позиції Менеджер об'єктів in United States складає $140,416.

Інші ресурси

