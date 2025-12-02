Каталог компаній
Середня загальна компенсація Адміністративний помічник in Argentina у U.S Department of State варіюється від ARS 22.02M до ARS 30.05M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації U.S Department of State. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$17.9K - $21.6K
Argentina
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$16.7K$17.9K$21.6K$22.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Адміністративний помічник в U.S Department of State in Argentina складає річну загальну компенсацію ARS 30,047,344. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в U.S Department of State для позиції Адміністративний помічник in Argentina складає ARS 22,017,450.

Інші ресурси

