U.S. Chamber of Commerce
U.S. Chamber of Commerce Юридичний відділ Зарплати

Середня загальна компенсація Юридичний відділ in United States у U.S. Chamber of Commerce варіюється від $106K до $155K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації U.S. Chamber of Commerce. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$122K - $139K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$106K$122K$139K$155K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в U.S. Chamber of Commerce?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Юридичний відділ в U.S. Chamber of Commerce in United States складає річну загальну компенсацію $154,580. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в U.S. Chamber of Commerce для позиції Юридичний відділ in United States складає $106,110.

