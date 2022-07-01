Каталог компаній
Upside
Upside Зарплати

Зарплата Upside варіюється від $54,888 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $251,250 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Upside. Останнє оновлення: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продакт-менеджер
Median $230K
Продакт-дизайнер
$134K
Рекрутер
$153K

Продажі
Median $140K
Інженер-програміст
$54.9K
Менеджер інженерів-програмістів
$251K
ЮІкс-дослідник
$146K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Upside - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $251,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Upside складає $146,228.

