Каталог компаній
Uplight
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Uplight Зарплати

Зарплата Uplight варіюється від $70,350 загальної компенсації на рік для Дейта-аналітик на нижньому рівні до $347,900 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Uplight. Останнє оновлення: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $160K
Дейта-аналітик
$70.4K
Дейта-сайентист
$196K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Кадрові ресурси
$101K
Продакт-менеджер
$348K
Проєкт-менеджер
$98.8K
Продажі
$109K
Технічний програм-менеджер
$121K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Uplight - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $347,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Uplight складає $114,570.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Uplight

Схожі компанії

  • 15Five
  • Recorded Future
  • BetterCloud
  • Red Canary
  • Beekeeper
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси