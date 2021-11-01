Каталог компаній
Uplift
Uplift Зарплати

Зарплата Uplift варіюється від $83,200 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $228,850 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Uplift. Останнє оновлення: 11/16/2025

Інженер-програміст
Median $83.2K
Дейта-сайентист
$92.5K
Менеджер інженерів-програмістів
$229K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Uplift - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $228,850. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Uplift складає $92,535.

