Uplift Education
    • Про компанію

    Uplift Education operates a network of 37 high-performing, tuition-free, public charter schools on 19 campuses serving 17,500 students in underserved areas across the Dallas/Fort Worth Metroplex.

    uplifteducation.org
    Веб-сайт
    1996
    Рік заснування
    1,540
    Кількість працівників
    $250M-$500M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

