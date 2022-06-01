Uplers Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Uplers варіюється від $8,572 загальної компенсації на рік для Проєкт-менеджер на нижньому рівні до $108,272 для Консультант з управління на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Uplers. Останнє оновлення: 11/16/2025

Інженер-програміст
Median $32.4K
Менеджер бізнес-операцій
$92K
Розвиток бізнесу
$26.2K

Кадрові ресурси
$12K
Консультант з управління
$108K
Продакт-дизайнер
$31.4K
Проєкт-менеджер
$8.6K
Продажі
$26.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Uplers - це Консультант з управління at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $108,272. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Uplers складає $28,886.

