Upland Software Зарплати

Зарплата Upland Software варіюється від $7,948 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси in India на нижньому рівні до $124,574 для Маркетинг in Canada на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Upland Software. Останнє оновлення: 11/16/2025

Кадрові ресурси
$7.9K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$66.3K
Маркетинг
$125K

Продакт-менеджер
$62.7K
Інженер-програміст
$34.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Upland Software - це Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $124,574. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Upland Software складає $62,712.

