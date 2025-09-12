Каталог компаній
UPL
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

UPL Зарплати

Зарплата UPL варіюється від $11,285 загальної компенсації на рік для Інженер-хімік на нижньому рівні до $106,465 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників UPL. Останнє оновлення: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-хімік
$11.3K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$19.7K
Продакт-менеджер
$106K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в UPL - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $106,465. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в UPL складає $19,661.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для UPL

Схожі компанії

  • Tesla
  • DoorDash
  • Intuit
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси