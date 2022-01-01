Каталог компаній
UpKeep
UpKeep Зарплати

Зарплата UpKeep варіюється від $66,665 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $145,000 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників UpKeep. Останнє оновлення: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продакт-менеджер
Median $145K
Продажі
$119K
Інженер-програміст
$66.7K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в UpKeep - це Продакт-менеджер з річною загальною компенсацією $145,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в UpKeep складає $119,400.

