Медіанний пакет компенсації Backend програмний інженер in Canada у Upgrade становить CA$178K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Upgrade. Останнє оновлення: 10/7/2025

Медіанний пакет
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Загалом за рік
CA$178K
Рівень
Senior
Базова зарплата
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Upgrade?

CA$225K

Останні подання зарплат
25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Upgrade RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend програмний інженер в Upgrade in Canada складає річну загальну компенсацію CA$327,271. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Upgrade для позиції Backend програмний інженер in Canada складає CA$177,673.

