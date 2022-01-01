Upgrade Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Upgrade варіюється від $54,880 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $211,050 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Upgrade. Останнє оновлення: 11/16/2025

Інженер-програміст
Median $143K
Продакт-менеджер
Median $207K
Дейта-сайентист
Median $116K

Бізнес-аналітик
$54.9K
Дейта-аналітик
$90.5K
Фінансовий аналітик
$88.2K
Кадрові ресурси
$79.7K
Продакт-дизайнер
$129K
Рекрутер
$95.6K
Менеджер інженерів-програмістів
$211K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Upgrade RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Upgrade - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $211,050. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Upgrade складає $105,800.

Інші ресурси