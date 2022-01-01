Upgrade Зарплати

Зарплата Upgrade варіюється від $54,880 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $211,050 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Upgrade . Останнє оновлення: 11/16/2025