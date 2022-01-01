Каталог компаній
upGrad
upGrad Зарплати

Зарплата upGrad варіюється від $11,000 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $53,752 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників upGrad. Останнє оновлення: 11/16/2025

Продакт-менеджер
Median $21.6K
Маркетинг
Median $27.3K
Інженер-програміст
Median $53.8K

Продажі
Median $11K
Дейта-сайентист
Median $22.6K
Розвиток бізнесу
$11.8K
Продакт-дизайнер
$14.3K
Програм-менеджер
$45.5K
Менеджер інженерів-програмістів
$49.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в upGrad - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $53,752. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в upGrad складає $22,635.

