Каталог компаній
University of Saskatchewan
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

University of Saskatchewan Зарплати

Зарплата University of Saskatchewan варіюється від $33,392 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $350,940 для Лікар на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників University of Saskatchewan. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $49.7K
Дата-сайентист
$33.4K
Лікар
$351K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Проєктний менеджер
$108K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в University of Saskatchewan - це Лікар at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $350,940. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в University of Saskatchewan складає $79,025.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для University of Saskatchewan

Схожі компанії

  • Apple
  • Square
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Spotify
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси