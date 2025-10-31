Каталог компаній
University of Michigan
University of Michigan Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) Зарплати

Медіанний пакет компенсації Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) у University of Michigan становить $64.3K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації University of Michigan. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
University of Michigan
Information Technologist (IT)
Ann Arbor, MI
Загалом за рік
$64.3K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5.1K
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в University of Michigan?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) в University of Michigan складає річну загальну компенсацію $138,080. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в University of Michigan для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) складає $59,202.

